Перечислите единицы языки, которые которые могут быть выражены звуком [с]. Приведите примеры

Русский язык
Перечислите единицы языки, которые которые могут быть выражены звуком [с]. Приведите примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
!) звук (например: вьЮга, буква Ю обозначает 2 звука: Й, У); 2) букву (например: Улов, где У и звук, и буква); слово (например: у друга, где У - предлог, т.е самостоятельная часть речи - слово) 
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