Помагите срочно пж пж пж номер: 231 232

Гость: Гость:

V t S маш. 95км/ч 1,2ч. ?км авт. 57км/ч ?ч ?км 1)95км/ч×90мин=8550(км)-s 2)8550км÷57км/ч=150(мин)-t Ответ:за 150мин.(3ч)преодолевает автобус расстояние в 8550км Если я правильно трактовала 1,2ч.(полтора часа),то это 90 мин.,а если это 1час20мин(80 мин).тогда просто замени минуты и вычисли