История освоения и изучения территории России с X в по XVII

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Исторический центр современной России находится в ее западной части, это район между Окой и Волгой, который заселялся во времена Киевской Руси. В это время возникли старинные русские города — Москва, Тверь, Владимир, Ярославль и многие другие. В XIII веке, когда Русь распадается на много отдельных княжеств, в этом районе формируется новый центр России со столицей в Москве, вокруг которой объединяются и к которой присоединяются новые земли. В XV-XVI веках заселяется Поволжье. После этого колонизация приобретает иное направление — на север и на восток. В 1581 г казацкий атаман Ермак во главе войска углубляется в Сибирь, доходит до Иртыша и присоединяет к России огромное “Сибирское царство”. В 1638 г казак Иван Московитин с исследовательскими целями пересек весь материк и основал поселение на берегу Охотского моря. В.Д. Поярков и Е. П.Хабаров в XVII в. изучали побережья и устье Амура, эти экспедиции начинались в Сибири.