Помогите с уравнением: 0,175 - ( 0,03 - x ) = 0,15 помогите плиз до завтра!
Математика
Помогите с уравнением: 0,175 - ( 0,03 - x ) = 0,15 помогите плиз до завтра!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,175-(0,03-х)=0,15 0,03-х=0,175-0,15 0,03-х=0,025 х=0,03-0,025 х=0,005
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