Краткое сообщение о некоторых животных пресных вод. дам 12 баллов!!! помогите. кратенькое надо(

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В водоемах северной Европы и Азии живет водная землеройка. На лапках у нее длинные, обрамленные щетинками пальцы, а мех такой густой, что вода скатывается с него, когда землеройка выбирается на сушу. Эта превосходная пловчиха ведет ночной образ жизни. Питается она мелкими водными животными, но иногда отважно нападает и на добычу гораздо крупнее себя. Китайский аллигатор Один из двух видов аллигаторов, китайский аллигатор, обитает в реке Янцзы. Он известен меньше второго вида - миссисипского аллигатора, который живет на юго-востоке США в заболоченных местах и спокойных реках, питаясь рыбой, мелкими млекопитающими и птицами. У обоих видов аллигаторов очень сильный хвост, который они активно используют в качестве защиты и в качестве руля во время плавания. Аллигаторы роют себе логовище, где отдыхают и зимой впадают в спячку. Щука Вес щуки может достигать 16 кг. Эта хищница поджидает свою добычу, неподвижно застыв в зарослях растений вблизи берега реки или озера. Как только неосторожная рыбка или насекомое доверчиво приблизится к ней, она молниеносно бросается и хватает добычу. В экосистемах небольших водоемов щука играет немаловажную роль, заботясь о том, чтобы численность отдельных видов рыб не слишком быстро увеличивалась. Паук серебрянка животные пресноводных водоемовБольшую часть жизни паук-серебрянка, единственный из всех пауков, проводит под водой, даже не выныривая, чтобы вдохнуть воздух. Он плетет шелковистую сеть, закрепляет ее на растениях, растущих на дне мелководных озер или прудов, и наполняет пузырьками воздуха, который доставляет с поверхности воды на покрывающих его тело волосках. Когда колокол из паутины бывает готов, паук поселяется в нем и отсюда охотится за проплывающими мимо насекомыми. Яканы Яканы - тропические водные птицы, живущие на болотах, рисовых полях и в заводях. У них очень длинные пальцы и коготки, что позволяет им легко передвигаться по водным растениям - например по листьям кувшинок. Грациозно переступая с листа на лист, они поедают насекомых, моллюсков, мелкую рыбешку и семена водных растений.