По территории каких субъектов россии протекает река Енисей
География
По территории каких субъектов россии протекает река Енисей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Енисей протекает в Красноярском крае практически по самой границе Западно-сибирской равнины и Среднесибирского плоскогорья, является водной границей между Восточной и Западными сибирями. Берега Енисея почти на всем его течении очень различны. Слева по течению равнина, справа крутой берег заросший тайгой. Начинается Енисей в горах Монголии, пересекает Туву и попадает в Красноярский край, по которому и достигает Карского моря. В верхнем течении Енисей ведет себя как типичная горная река, с большим количеством порогов и бурным течением, но проходя Красноярск течение Енисея замедляется и чуть далее он становится уже рекой равнинной.
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