Помогите пожалуйста написать сообщение на тему "Роль микроскопа в изучении клето??ной структуры растений" Заранее спасибо
Биология
Помогите пожалуйста написать сообщение на тему "Роль микроскопа в изучении клето??ной структуры растений" Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль микроскопа в изучении клеточной структуры растений, изучение организма, организмы бывают - одноклеточными, колониальные, многоклеточные. К одноклеточным относятся - бактерии, археи, некоторые виды водрослей, многоклеточные и колониальные - как-то зависят друг от друга.
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