Составить сравнительный рассказ о березе и дубе
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Составить сравнительный рассказ о березе и дубе
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Гость:
Сравни сначала какая у них кора ,потом напиши кроне деревьев и дальше развивай тему
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