Ядро атома углерода содержит 6 протонов 6 нейтронов. сколько электронов содержит в атоме кислорода
Физика
Ядро атома углерода содержит 6 протонов 6 нейтронов. сколько электронов содержит в атоме кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электронов в атоме (вокруг ядра) столько же, сколько протонов яв ядре. Значит, в углероде их 6.
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