Сравните понятия масса молекулы и относительная молекулярная масса

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Масса молекулы (молярная?) численно равна относительной молекулярной. Молярная масса показывает сколько граммов вещества приходится на один моль. Относительная молекулярная масса получается при сложении относительных атомных масс веществ, входящих в состав вещества, в их стехиометрическом соотношении. Размерности нет.