Сравните понятия масса молекулы и относительная молекулярная масса

Химия
Сравните понятия масса молекулы и относительная молекулярная масса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса молекулы (молярная?) численно равна относительной молекулярной. Молярная масса показывает сколько граммов вещества приходится на один моль. Относительная молекулярная масса получается при сложении относительных атомных масс веществ, входящих в состав вещества, в их стехиометрическом соотношении. Размерности нет.
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