Укажите возможные написания данных слов в составе словосочетаний или предложени??: Сл зать, отв рить, вып ченный, посв тить, зап вать, изж вать, обв вать, наст гать, прим рять, прож вать, разр дить, св ла, сп ши, ув дать, ч ст...

Гость: Гость:

Слизать с тарелки(лизать)-слезать с дерева(лезть). Отварить бульон(варить)-отворить окно(открывать) Выпеченый пирог(печь) Посветить лампой(свет)-посвятить в рыцари(свято) Запевать песню(петь)-запивать водой(пить) Изжевать салфетку(жевать)-изживать из квартиры;прописки(жить) Обвевать ветром(веять)-обвивать дерево( вить ) Настегать одеяло(постёгивать)-настигать в беге(настиг) Пимерять платье(мереть)-примирять друзей;общество; семью (мир) Прожевать еду(жевать)-проживатьпо соседству (жить) Разрядить аккумулятор;разрядить грядку(поделить на ряды) Спеши на учебу(спешка)-спиши контрольную работу(пишим) Уведать цветку(вянуть)-увидать издали(увидеть) Чистота в квартире;доме;классе;спальне (чисто)- частота пульса (часто)