Запиши слова с противоположным значением, используя разные приставки: Уехать-при??хать,выбежать-...бежать,записать-...писать,зайти...йти,залететь-... лететь,заскочить...скочить
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Запиши слова с противоположным значением, используя разные приставки: Уехать-при??хать,выбежать-...бежать,записать-...писать,зайти...йти,залететь-... лететь,заскочить...скочить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уехать-приехать,выбежать-.забежать,записать-выписать,зайти выйти,залететь-вылететь
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