Составьте небольшой текст , в котором с помощью имён прилагательных вы опишете ос??нние деревья,кустарники,цветы,травы и т.д
Русский язык
Составьте небольшой текст , в котором с помощью имён прилагательных вы опишете ос??нние деревья,кустарники,цветы,травы и т.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы никогда не замечали какой может быть удивительной природа осенью? Сегодня из школы домой я возвращалась одна. Наслаждению моему не было предела;атмосфера была по истине необыкновенной: могучие деревья красовались высоко над землей. За счет своей желтизны они казались еще выше, чем обычно. Мокрые от дождя кустарники отблескивали на солнце. А по-прежнему яркие (или уже блеклые) цветы прогибались под тяжестью больших капель. Слышно было,как жужжали осенние пчелы,которые еще не успели разлететься по своим домикам. Кое-где еще зеленела трава, но и ей осталось недолго,наступила осень. Вроде неплохо)
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