Как составить предложение по данным схемам :определение,обстоятельство,сказуемо??,дополнение

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Как составить предложение по данным схемам :определение,обстоятельство,сказуемо??,дополнение
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Напиши какое нибудь определение потом обстоятельство, сказуемое, дополнение
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