3245+132×3-248÷4 4250×2÷10+1570 1000÷5×2-251 663÷3+102×2-150
Математика
3245+132×3-248÷4 4250×2÷10+1570 1000÷5×2-251 663÷3+102×2-150
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