За 5 ч плот проплыл по реке 14 км.За сколько часов этот плот проплывет по реке 8,96 км
Математика
За 5 ч плот проплыл по реке 14 км.За сколько часов этот плот проплывет по реке 8,96 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=5×8.96:14=3.2 Ответ: за 3.2 часа плод поплывет по реке 8.96 км
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