За 5 ч плот проплыл по реке 14 км.За сколько часов этот плот проплывет по реке 8,96 км

Математика
За 5 ч плот проплыл по реке 14 км.За сколько часов этот плот проплывет по реке 8,96 км
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=5×8.96:14=3.2       Ответ: за 3.2 часа плод поплывет по реке 8.96 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогает ли речь героев из комедии "Ревизор" Н.В.Гоголя понять их характер, культурный уровень, душевное состояние? Обоснуйте свою точку зрения.
Ответить
Русский язык
Как составить предложение по данным схемам :определение,обстоятельство,сказуемо??,дополнение
Ответить
Математика
Путешественник плыл против течения на моторной лодке 3 часа.Обратно он вернулся н?? плоту сколько времени затратил путешественник на обратный путь,...
Ответить
Математика
3245+132×3-248÷4 4250×2÷10+1570 1000÷5×2-251 663÷3+102×2-150
Ответить
Математика
Мальчик сделал игрушечную моторную лодку и пустил ее в ручей.Скорость течения ручья 30м/мин. Будет ли двигаться игрушечная моторная лодка и в какую...
Ответить