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Молярная масса Cu(OH)2
Химия
Молярная масса Cu(OH)2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(Cu(OH)2)= 63,5 + 16*2 + 1*2 = 97,5
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