Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла ,по 20 кг в каждом.За день продали одну седьмую часть этого масла.Сколько килограммов масла осталось? Плиз напишите Вопросы (масло-?,56ящ по 20кг) И ришения!
Математика
Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла ,по 20 кг в каждом.За день продали одну седьмую часть этого масла.Сколько килограммов масла осталось? Плиз напишите Вопросы (масло-?,56ящ по 20кг) И ришения!
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