МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СУБКУЛЬТУРЫ НУЖНЫ НАМ? СОЧИНЕНИЕ 200 - 280 СЛОВ. ПОМОГИТЕ!

Гость: Гость:

Никто не удивится тому, что современные молодежные субкультуры берут свое начало не в СССР, а в Америке. Своеобразная изюминка практически всех субкультур постсоветских стран проявляется в том, что практически все они не слаживались исторически, а, как и многое другое, просто перетянуто из западной культуры. Нынешняя молодежь является альтернативной, то есть альтернатива обычаям и традициям быть как все. Сейчас очень много стилей и направлений. и даже не знаешь каким будет следующее. Первыми стоит изучить, так называемых, фриков. Множество фриков можно встретить среди молодежи, которая ведет «клубный» образ жизни. Субкультура фриков сама по себе вовсе не агрессивна, чем она и схожа на еще одну современную молодежную субкультуру – хиппи. Слово "freak" в переводе с английского языка означает "уродец", "странный, не похожий на других человек". Как только эпоха хиппи наступила, фриками стали называть практических всех молодых людей, которые выделялись своей эпатажностью среди серой массы. Сейчас же фриками являются дредастые, татуированные и пирсингованые с туннелями парни и девушки. Эта яркая и дивная молодежная субкультура, представители которой ходят с индейскими ирокезами на головах, к сожалению, медленно, но уверено исчезают с улиц. А ведь не так давно, в восьмидесятых, они являлись грозной силой, которой своих внуков стращали бабушки. Истинные панки не могут работать. Они просто не могут позволить себе работать на «гнилое», с их точки зрения, общество. Мелкое воровство и попрошайничество – вот источники их дохода. А про посвящения в панки можно написать целую книгу .Например, могут сказать просидеть пару дней в помойке, вбить гвоздь себе в пятку. за каждое задание дается булавка. всего их 5.получив последнюю ты становишься равноправным панком готы.