Морфалогический разбор сигнал дижурного
Русский язык
Морфалогический разбор сигнал дижурного
Ответ(ы):
Гость:
1)начальная форма:Сигнал; 2)часть речи:существительное; 3)грамматика:единственное число, именительный падеж, мужской род, неодушевленное; 4)формы: сигнал, сигнала, сигналу, сигналом, сигнале, сигналов, сигналы,сигналам, сигналами, сигналах. Следующее слово: 1) начальная форма:дежурный; 2) часть речи: прилагательное; 3) грамматика: единственное число, мужской род, родительный падеж, одушевленное.
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