Номер,14очень срочно!!!!

География
Номер,14очень срочно!!!!
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Гость:
Смотри приложенные файлы как тебе проще нарисовать
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