Решите пж 1 прошу срочно нужно
Химия
Решите пж 1 прошу срочно нужно
Ответ(ы):
Гость:
1.M(Fe)=56g/mol M(Li)=7 M(H2)=2 M(Cl2)=71 M(CO)28 M(CO2)=44 M(HNO3)=63g/mol 2. m=n·M=162.5g 3. n=m÷M=25÷60=0.36mol 4.M(CH4)=16g/mol n=16÷44=0.36mol 5.M (CH3COO)2Mg=142g/mol wC=24÷142·100%=16.9% wO=32÷142·100%=22.5% wH=3÷142·100%=2% wMg=24÷142·100%=16.9%
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