1. Какова вероятность того, что случайным образом выбранная дата в календаре на се??тябрь месяц записана числом, кратным 5? 2. Брошены монета и игральная кость. Какова вероятность того, что выпали на монете решка, а на кости не...

Математика

1. Какова вероятность того, что случайным образом выбранная дата в календаре на се??тябрь месяц записана числом, кратным 5? 2. Брошены монета и игральная кость. Какова вероятность того, что выпали на монете решка, а на кости нечетное число очков? 3. Из колоды в 36 карт наугад вынимают карту. Какова вероятность того, что карта не король черной масти? 4. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших на костях очков не больше 3. 5. В коробке лежат 4 красных и 3 белых шара. Наугад вынимают 2 шара. Какова вероятность того, что оба вынутых шара красные?

Автор: Гость