Сочинение на тему"если бы я был маленьким принцем"

Гость: Гость:

Мечта... как много в этом слове. Интересно если бы я был маленьким принцем что бы я делал? Представить невозможно. С одной стороны богатства, счастье... А с другой много дел, некогда поиграть, друзей может и не быть... Потом надо всходить на трон. Опять же много дел, подписи всякие, гости. я думаю редко найдется время для игр или веселья. А если так случилось что ты стал принцем тебе нужно готовится, веселится, пока детство не закончилось играть. Если народ выбирает именно тебя значит они надеются на тебя. Принцем быть замечательно. Но и про обычных людей забывать не стоит. Просто живи самим собой и если на тебя полагаются попробую выполнит задание.