Какое будет частное какой остаток при делении 60 на 9

Математика
Какое будет частное какой остаток при делении 60 на 9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Частным  будет шесть,и остаток тоже 6 :) Элементарно,Ватсон!
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