Докажите что если биссектриса внешнего угла треугольника параллельна

Гость: Гость:

1)Чему равен угол, который образует биссектриса внешнего угла треугольника с биссектрисой смежного ему внутреннего угла? Утверждение. Биссектриса внешнего угла треугольника перпендикулярна биссектрисе смежного с ним внутреннего угла. 2)Доказательство: (аналогично доказательству об угле между биссектрисам смежных углов ). Так как внешьнего смежного треугольника — это угол, смежный с внутренним углом при данной вершине, то по свойству смежных углов Вот!! проверь!!!)