Шерлок Холмс пустился вдогонку за преступником в 7:00 утра сможет ли он догоняет пр??ступника двум часам утра не если скорость Шерлока Холмса 8 километров в час скорость преступника 6 километров час а первоначальное расстояние ...

Гость: Гость:

1) Пусть х - время, через которое Холмс догонит преступника. Тогда 6х - путь, который преступник пробежит до момента, когда Холмс его догонит. 8х - путь, который пробежит Холмс до момента, когда догонит преступника. Но по условию задачи первоначальное расстояние между Холмсом и преступником было равно 12 км. Значит Холмсу пришлось бежать на 12 км больше. Уравнение: 8х-6х = 12 2х = 12 х = 12:2 х = 6 часов - время, через которое Холмс настигнет преступника. 2) 2+24-7 = 26-7=19 часов - время, которое должно пройти между началом погони в 7 часов утра и 2 часами утра (указанными в условии задачи), наступающему следующим утром 3) 7+6=13 часов - 13 часов дня покажут часы в момент, когда Холмс догонит преступника. 4) 19-6=13 часов - на столько часов Холмс догонит преступника раньше, чем наступит 2 часа утра следующих суток. Ответ: сможет догнать преступника на 13 часов раньше, чем наступят 2 часа утра, указанных в условии задачи.