Поезд шел со скоростью 80км /ч и за три часа прошел 2/5 расстояния между городами. Каково расстояние между городами
Математика
Поезд шел со скоростью 80км /ч и за три часа прошел 2/5 расстояния между городами. Каково расстояние между городами
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х это расстояние; 1)80*3=240 км прошел поезд за три часа; 2))2/5х=240; 2/5х=240*5/2; Х=600 км; Ответ: 600 км расстояние меду городами
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