Поезд шел со скоростью 80км /ч и за три часа прошел 2/5 расстояния между городами. Каково расстояние между городами

Математика

Поезд шел со скоростью 80км /ч и за три часа прошел 2/5 расстояния между городами. Каково расстояние между городами

Автор: Гость