Найдите периметр правильного шестиугольника A1A2A3A4A5A6, если A1A4 =2,24 см. ПОЖАЛУЙСТА П??МОГИТЕ ТОЛЬКО ЧТОБ В ЗАДАНИЕ БЫЛА ФОРМУЛА ПО КОТОРОЙ СЧИТАЕТЕ
Геометрия
Найдите периметр правильного шестиугольника A1A2A3A4A5A6, если A1A4 =2,24 см. ПОЖАЛУЙСТА П??МОГИТЕ ТОЛЬКО ЧТОБ В ЗАДАНИЕ БЫЛА ФОРМУЛА ПО КОТОРОЙ СЧИТАЕТЕ
Ответ(ы):
Гость:
Периметр-это сумма всех сторон.В правильном шестиугольнике стороны равны и внутренний угол равен 120 градусам. Формула Р=6а,значит 2.24*6=13.44
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 7 одинаковых банках 21 кг варенья сколько килограммов варенья в 9 таких банках 2 задача в зале слева от проходного коридора 8 рядов а справа...
Русский язык