Найдите периметр правильного шестиугольника A1A2A3A4A5A6, если A1A4 =2,24 см. ПОЖАЛУЙСТА П??МОГИТЕ ТОЛЬКО ЧТОБ В ЗАДАНИЕ БЫЛА ФОРМУЛА ПО КОТОРОЙ СЧИТАЕТЕ

Геометрия
Найдите периметр правильного шестиугольника A1A2A3A4A5A6, если A1A4 =2,24 см. ПОЖАЛУЙСТА П??МОГИТЕ ТОЛЬКО ЧТОБ В ЗАДАНИЕ БЫЛА ФОРМУЛА ПО КОТОРОЙ СЧИТАЕТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Периметр-это сумма всех сторон.В правильном шестиугольнике стороны равны и внутренний угол равен 120 градусам. Формула Р=6а,значит 2.24*6=13.44
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