Найдите периметр правильного шестиугольника A1A2A3A4A5A6, если A1A4 =2,24 см. ПОЖАЛУЙСТА П??МОГИТЕ ТОЛЬКО ЧТОБ В ЗАДАНИЕ БЫЛА ФОРМУЛА ПО КОТОРОЙ СЧИТАЕТЕ

Геометрия

Найдите периметр правильного шестиугольника A1A2A3A4A5A6, если A1A4 =2,24 см. ПОЖАЛУЙСТА П??МОГИТЕ ТОЛЬКО ЧТОБ В ЗАДАНИЕ БЫЛА ФОРМУЛА ПО КОТОРОЙ СЧИТАЕТЕ

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