В 7 одинаковых банках 21 кг варенья сколько килограммов варенья в 9 таких банках 2 задача в зале слева от проходного коридора 8 рядов а справа 6 рядов в каждом левому ряду 60 кресел а в каждом правом на 24 кресла меньше скол...

Математика
В 7 одинаковых банках 21 кг варенья сколько килограммов варенья в 9 таких банках 2 задача в зале слева от проходного коридора 8 рядов а справа 6 рядов в каждом левому ряду 60 кресел а в каждом правом на 24 кресла меньше сколько всего кресел в зале кинотеатра
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21:7=3 9*3=27 кг в 9 банок
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