Помогите пожалуйста составить стих с такими словами: весна ото сна шумок говорок цветёт хоровод тепло кругом хотели улетели знакомо из дома Вот первые 2 строчки: Уже весна приходит, На улице тепло!

Литература

Помогите пожалуйста составить стих с такими словами: весна ото сна шумок говорок цветёт хоровод тепло кругом хотели улетели знакомо из дома Вот первые 2 строчки: Уже весна приходит, На улице тепло!

Автор: Гость