Помогите пожалуйста составить стих с такими словами: весна ото сна шумок говорок цветёт хоровод тепло кругом хотели улетели знакомо из дома Вот первые 2 строчки: Уже весна приходит, На улице тепло!

Литература
Помогите пожалуйста составить стих с такими словами: весна ото сна шумок говорок цветёт хоровод тепло кругом хотели улетели знакомо из дома Вот первые 2 строчки: Уже весна приходит, На улице тепло!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Уже весна приходит,на улице тепло! Моё сердце бьётся,в нём цветёт добро Кругом одни просторы,хоровод ручьёв Это мне знакомо,это всё моё!
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