Осуществите превращения,записав уравнения реакций и указав их тип: S→SO2→SO3→H2SO4→Na2SO4→BaSO3
Химия
Осуществите превращения,записав уравнения реакций и указав их тип: S→SO2→SO3→H2SO4→Na2SO4→BaSO3
Ответ(ы):
Гость:
S+O2=SO2-РЕАКЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ 2SO2+O2=2SO3-РЕАКЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ SO3+H2O=H2SO4-РЕАКЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O-реакция замещения Na2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2NaOH-РЕАКЦИЯ ОБМЕНА
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