Решите уравнение первого и второго порядка пожалуйста

Алгебра
Решите уравнение первого и второго порядка пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение y`` + 2y` + 5y = 0 Составим характеристическое уравнение с постоянными коэффициентами: z² + 2z + 5 = 0 D = 4 - 4*1*5 = - 16 z₁ = (- 2 + 4i)/2 = - 1 + 2i z₂ = (- 2 - 4i)/2 = - 1 - 2i y = C₁*e^(-x)*sin(2x) + C₂ * e^(-x)*cos(2x)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Дано натуральное число. Определить количество нулей в десятичной записи этого чи??ла. Задача по информатике: циклический алгоритм с постусловием....
Ответить
Геометрия
Как это решать? Объясните пожалуйста кратко
Ответить
Қазақ тiлi
Сурет бойынша ангиме кура 379 жаттыгу
Ответить
Английский язык
Помогите сделать английский язык.
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста! Как приводить многочлен е стандартному виду?
Ответить