Решите уравнение первого и второго порядка пожалуйста
Алгебра
Решите уравнение первого и второго порядка пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Решение y`` + 2y` + 5y = 0 Составим характеристическое уравнение с постоянными коэффициентами: z² + 2z + 5 = 0 D = 4 - 4*1*5 = - 16 z₁ = (- 2 + 4i)/2 = - 1 + 2i z₂ = (- 2 - 4i)/2 = - 1 - 2i y = C₁*e^(-x)*sin(2x) + C₂ * e^(-x)*cos(2x)
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