Как это решать? Объясните пожалуйста кратко

Гость: Гость:

1. ВС -катет против угла в 30°, он равен половине гипотенузы. 2. По теореме Пифагора нашли второй катет, средняя линия равна его половине. 3. Высота - это катет против угла в 30°, гипотенуза в 2 раза больше, Это боковая сторона. Потом по теореме Пифагора. 4. ВН ищем по теореме Пифагора. Потом по свойству биссектрисы угла НК:КВ = АН:АВ. Вот такое объяснение хода решения.