Решите уравнение 1 и 2 порядка плиззззз
Алгебра
Решите уравнение 1 и 2 порядка плиззззз
Ответ(ы):
Гость:
Решение 1) y` = 5x³ - 6x² + 1 y = C₁ + (5x⁴)/4 - (6x³/3) + x y = C₁ + (5/4)*x⁴ - 2x³ + x y(-1) = 1 1 = C₁ + (5/4)*(-1)⁴ - 2*(-1)³ + (-1) C₁ = 1 - 1,25 - 2 + 1 = - 1,25 C₁ = -1,25 y = - 1,25 + (1,25)*x⁴ - 2x³ + x 2) y`` = 5 - 4x y` = C₁ + 5x - 4*(x²/2) = C₁ + 5x - 2x² y = C₂ + C₁ *X + 5*(X²/2) + 2*(X³/3) Y = C₂ + C₁ *X + 2,5*X² + (2/3)*X³
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