Зверь, лось, крот, юрта, яма, конь.сколько звуков? сколько букв в слове?

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Зверь, лось, крот, юрта, яма, конь.сколько звуков? сколько букв в слове?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зверь — 5 букв, 4 звука Лось — 4 буквы, 3 звука Крот — 4 буквы, 4 звука Юрта — 4 буквы, 5 звуков Яма — 3 буквы, 4 звука Конь — 4 буквы, 3 звука
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