Составте текст на тему "осень"

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Осень - необычное время года. Люблю ее вместе с порывистым ветром, проливными дождями и простуженным голосом. Люблю ловить последние лучики солнца, которое уже не такое яркое и жаркое. Люблю встречать первые заморозки, смотреть, как птицы собираются в стаи и улетают в теплые края. Мне нравится наблюдать за листопадом. Яркие разноцветные листья тихо кружатся в воздухе и бесшумно падают на землю. На это можно смотреть бесконечно. Осеннее небо уже не такое яркое и светлое, как летом. Все чаще на нем появляются большие кучевые облака и тучи. Порой они висят так низко, что кажется, верхушки деревьев могут их достать. Самый любимый период осени – бабье лето. Последние теплые деньки радуют всех. Вот кошка пригрелась в лучах последнего солнца, вот пролетела паутина - такая бывает только во время бабьего лета. Как жаль, что нельзя все тепло и все краски, запахи осени забрать с собой в зиму. Холодными долгими вечерами они бы радовали нас и навевали мысли о том, что наступит лето, придет тепло и яркое солнце.