Из двух городов выехали навстречу друг другу два поезда. скорость первого поезда 98 км/ч, расстояние между городами 1200 км. через сколько они встретятся?

Математика

Из двух городов выехали навстречу друг другу два поезда. скорость первого поезда 98 км/ч, расстояние между городами 1200 км. через сколько они встретятся?

Автор: Гость