Как за 2 часа выучить 100 слов по английскому(((
Английский язык
Как за 2 часа выучить 100 слов по английскому(((
Ответ(ы):
Гость:
За 2 часа почти не реально, а так просто заучиванием
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Из двух городов выехали навстречу друг другу два поезда. скорость первого поезда 98 км/ч, расстояние между городами 1200 км. через сколько они встр...
Математика
Поезд шел со скоростью 80км /ч и за три часа прошел 2/5 расстояния между городами. Каково расстояние между городами