1. Верны ли следующие суждения о социальном институте? А. Социальный институт не является статичным, раз и навсегда созданным элементам общества. Б. В основе возникновения и гибели социального института находится степень его пр...

Обществознание

1. Верны ли следующие суждения о социальном институте? А. Социальный институт не является статичным, раз и навсегда созданным элементам общества. Б. В основе возникновения и гибели социального института находится степень его престижности и возможность приносить доход. 1) Верно только А; 2) Верно только Б; 3) Верны оба суждения; 4) Оба суждения неверны.. 2. Студент при написании реферата изучал страну постиндустриального типа. Какие характеристики общества из перечисленых ниже он опишет в своей работе? Запишите цифры, под которым они указаны. 1) В политической сфере господствует церковь и армия; 2) Власть передается по наследству; 3) Экономика характеризуется индивидуализацией производства; 4) Социальная структура представлена интеллектуальным классом профессионалов и творческих специалистов; 5) Происходит информатизация и демократизация общества; 6) Развивается институт частной собственности .

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