Морфологический разбор: Белый лебедь плыл по нашему озеру.
Русский язык
Морфологический разбор: Белый лебедь плыл по нашему озеру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белый определение лебедь подлежащее плыл сказуемое по нашему озеру дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Решите это ты взял вдолг у мамы 25руб и у папы 25руб получается 50руб идешь в магазин и тратишь 45руб у тебя остался 5руб потом ты отдаешь вдолг ...
Английский язык
Помогите сделать домашнее задание по английскому языку;4 класс авторы: Кузовлев В.П. Перегудова Э.Ш. Стрельникова О.В. Дуванова О.В. учебник 1 част...
Русский язык
Математика
если известен периметр квадрата то можно ли однозначно установить его площадь сд??лай это для квадрата периметр которого равен 20см