Морфологический разбор: Белый лебедь плыл по нашему озеру.

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Морфологический разбор: Белый лебедь плыл по нашему озеру.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белый определение лебедь подлежащее плыл сказуемое по нашему озеру дополнение
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