Морфологический разбор : горихвостки

Гость: Гость:

1. Горихвостки(кто?)-сущ. Н.ф.-горихвостка 2.Пост.пр.-нариц.,одуш.,ж.р,.,мн.число,Непост.призн.-1скл.,Им.п. 3.Горихвостки и я не знаю чем оно является в предложение и подчеркни потом)все