Морфологический разбор : горихвостки

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Морфологический разбор : горихвостки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Горихвостки(кто?)-сущ.                                                                                Н.ф.-горихвостка                                                                                            2.Пост.пр.-нариц.,одуш.,ж.р,.,мн.число,Непост.призн.-1скл.,Им.п.                   3.Горихвостки и я не знаю чем оно является в предложение и подчеркни потом)все
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