Пей-пьёт, лей-льёт, вей- как будет дальше такие слова надо помогите пожалуйста спасибо заранее!

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Пей-пьёт, лей-льёт, вей- как будет дальше такие слова надо помогите пожалуйста спасибо заранее!

Автор: Гость