Пей-пьёт, лей-льёт, вей- как будет дальше такие слова надо помогите пожалуйста спасибо заранее!

Русский язык
Пей-пьёт, лей-льёт, вей- как будет дальше такие слова надо помогите пожалуйста спасибо заранее!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вей - вьёт а дальше сами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как называются жители этих городов. Воркута санкт-петербург вятка новгород. Ярославль вологда кострома псков Омск томск уфа
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему " при солнышке тепло , а при матери добро"
Ответить
Русский язык
Как разобрать по составу слово здесь
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста! Зделайте на укр языке уведомление "Бутерброди у харчуванні людини" прошу! награжу лучших балами
Ответить
Другие предметы
Помогите переделать предложение по образцу! Письменно! Заранее спасибо! Muster: Es liebt seine Mutter, weil sie fur es so viele Sachen tut.
Ответить