Как называются жители этих городов. Воркута санкт-петербург вятка новгород. Ярославль вологда кострома псков Омск томск уфа
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Как называются жители этих городов. Воркута санкт-петербург вятка новгород. Ярославль вологда кострома псков Омск томск уфа
Ответ(ы):
Гость:
Вятчане (НЕ вятичи!) , томичи, ярославцы, ВОЛОГЖАНЕ, костромичи, псковитяне (вариант: псковичи) , уфимцы. наверное так
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