Помогите переделать предложение по образцу! Письменно! Заранее спасибо! Muster: Es liebt seine Mutter, weil sie fur es so viele Sachen tut.
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Помогите переделать предложение по образцу! Письменно! Заранее спасибо! Muster: Es liebt seine Mutter, weil sie fur es so viele Sachen tut.
Ответ(ы):
Гость:
Наберитесь: Es liebt невод Mutter Вейля Sie меховые ES около того Viele Сачен тут.
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