В честь рождения наследника Василием 3 в Москве была построена 1)церковь Покрова,??то на Рву 2)церковь Ризоположения 3)церковь Покрова в Филях 4)церковь Вознесения в Коломенском

История

В честь рождения наследника Василием 3 в Москве была построена 1)церковь Покрова,??то на Рву 2)церковь Ризоположения 3)церковь Покрова в Филях 4)церковь Вознесения в Коломенском

Автор: Гость