В честь рождения наследника Василием 3 в Москве была построена 1)церковь Покрова,??то на Рву 2)церковь Ризоположения 3)церковь Покрова в Филях 4)церковь Вознесения в Коломенском

История
В честь рождения наследника Василием 3 в Москве была построена 1)церковь Покрова,??то на Рву 2)церковь Ризоположения 3)церковь Покрова в Филях 4)церковь Вознесения в Коломенском
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Ответ(ы):
Гость:
4)церковь Вознесения в Коломенском
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