Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурные.Каких дней в ноябре было больше пасмурных или солнечных?На сколько больше?

Математика

Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурные.Каких дней в ноябре было больше пасмурных или солнечных?На сколько больше?

Автор: Гость