Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурные.Каких дней в ноябре было больше пасмурных или солнечных?На сколько больше?
Математика
Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурные.Каких дней в ноябре было больше пасмурных или солнечных?На сколько больше?
Ответ(ы):
Гость:
1) 30:6=5 2) 30-5=25Ответ: на 25 дней
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