Сочинение на тему " при солнышке тепло , а при матери добро"
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Сочинение на тему " при солнышке тепло , а при матери добро"
Ответ(ы):
Гость:
Солнце всегда греет человека, но любовь матери согревает еще сильнее. Без мамы, как и без солнца очень трудно прожить... Мама отдает нам частичку себя, как и солнце....Мать и солнце, 2 не заменимые вещи.
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