Морфологический разбор имени прилагательного: ( На ) весеннее ( солнце )
Русский язык
Морфологический разбор имени прилагательного: ( На ) весеннее ( солнце )
Ответ(ы):
Гость:
Часть речи, общее грамматическое значение и вопрос.IIНачальная форма (мужской род, единственное число, именительный падеж). Морфологические признаки: AПостоянные морфологические признаки: разряд по значению (качественное, относительное, притяжательное). БНепостоянные морфологические признаки: 1только для качественных прилагательных: а) степень сравнения (положительная, сравнительная, превосходная); б) полная или краткая форма; 2число, род (в единственном числе), падеж. IIIРоль в предложении (каким членом предложения является прилагательное в данном предложении).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Английский язык
Use the infinitive with or without to. 1. I had better (not/smoke). 2. I forgot (do) my homework yesterday. 3. I heard them (come) late at ni...
Математика
Обществознание