Морфологический разбор имени прилагательного: ( На ) весеннее ( солнце )

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Морфологический разбор имени прилагательного: ( На ) весеннее ( солнце )
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Часть речи, общее грамматическое значение и вопрос.IIНачальная форма (мужской род, единственное число, именительный падеж). Морфологические признаки:  AПостоянные морфологические признаки: разряд по значению (качественное, относительное, притяжательное). БНепостоянные морфологические признаки:  1только для качественных прилагательных:  а) степень сравнения (положительная, сравнительная, превосходная); б) полная или краткая форма; 2число, род (в единственном числе), падеж. IIIРоль в предложении (каким членом предложения является прилагательное в данном предложении).
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