Морфологический разбор Изредка
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Морфологический разбор Изредка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изредка— наречие. 1. (как?) изредка 2. относится к разряду определительных. 3. является неизменяемым словом. 4. в предложении является обстоятельством. Источник http://znanija.com/task/1219277
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